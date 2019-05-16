Мособлдума одобрила выдачу подарочных наборов для новорожденных

Депутаты Московской областной думы приняли закон о предоставлении подарочных наборов для новорожденных детей. Таким образом планируется стимулировать рождаемость в области.

Подарочный набор получил название «Я родился в Подмосковье!». В него, в частности, войдут одежда на первый год жизни, предметы ухода для ребенка и матери и другое. Получать такие наборы будут новорожденные, свидетельство о рождении которых будет получено в Московской области. Выдавать наборы начнут с 1 сентября.

Первый заместитель министра здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова пояснила, что инициатива направлена на повышение рождаемости. Она привела данные согласно которым, с 2017 года отмечается снижение этого показателя, в 2018 году регион занял 54-е место в общероссийском рейтинге. «Подарочные наборы станут дополнительным стимулом для роста рождаемости», — приводит пресс-служба Мособлдумы ее слова.