В Воронежской области вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в Воронежской области. По данному факту проводится проверка, сообщили РБК в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

ЧП произошло в в Каширском районе области. Возгорания, разрушения и пострадавших в результате жесткой посадки вертолета не было, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Вертолет сел в поле, на борту был один пилот, он не пострадал», — уточнили в главке.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.