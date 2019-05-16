Титов попросил прокуратуру отказаться от претензий к бизнесмену Капчуку

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в прокуратуру Свердловской области письмо с просьбой снять обвинения с бизнесмена Сергея Капчука, фигурирующего в списке Титова. Об этом говорится в подписанном омбудсменом письме, поступившем в РБК.

«Из обращения и приложенных к нему копий материалов уголовного дела не усматривается причастность Капчука С.А. к вменяемому ему деянию. В связи с этим просим вас рассмотреть возможность отказа государственного обвинителя от обвинения по уголовному делу», — говорится в письме.

Сергей Капчук является фигурантом списка Титова. В конце 1990-х он работал зампредставителя губернатора Свердловской области при президенте, в также входил в состав регионального парламента. Вместе с братом Константином в 1997 году он стал фигурантом уголовного дела о хищении 2 млрд руб. (неденоминированных), выделенных на покупку квартиры в Москве. Как сообщало следствие, братья перевели эти деньги на счет Константина Капчука, а купленную на эти деньги квартиру оформили на бывшую супругу Сергея. После того как он покинул пост зампреда губернатора Свердловской области, квартиру продали, а деньги потратили на собственные нужды.

В 2005 году Сергей Капчук покинул Россию. Его брата приговорили к трем годам лишения свободы. После того как Константин Капчук попал под амнистию, он также покинул Россию.