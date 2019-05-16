Филиппины отозвали посла из Канады из-за не убранного в Маниле мусора

Филиппины отозвали посла из Канады из-за не убранного в Маниле мусора

Филиппины решили отозвать своего посла и консулов из Канады после того, как Оттава нарушила дедлайн по вывозу из Манилы своего мусора, сообщил глава филиппинского МИДа Теодоро Локсин государственному Philippine News Agency.

«Канада пропустила дедлайн 15 мая. И мы должны сократить дипломатическое присутствие в этой стране до тех пор, пока ее мусор не будет вывезен», — заявил министр.

Он отметил, что посол и консулы покинули Канаду в ночь на 15 мая и примерно через день будут на родине.

Как сообщили Локсину в министерстве финансов, канадские представители не появились на встрече с таможенной службой, что и стало последней соломинкой.

Президент Филиппин Родриго Дутерте 23 апреля пригрозил Канаде, что если та не вывезет свой мусор, он сам отправится в плавание до Канады и выбросит их мусор там, сообщал сайт Rappeler. Другая сторона обещала принять меры.