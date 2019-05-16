Во Франции задержали бывшего лидера баскских сепаратистов ETA

Бывший лидер баскских сепаратистов из организации ETA Хосе Терне был задержан правоохранительными органами Испании и Франции в регионе Верхняя Савойя на территории французских Альп, сообщает Reuters.

По данным The Guardian, он был задержан в поселении Саланш. Последние 16 лет Тернер скрывался от испанских властей. Ему 69 лет, считается, что он серьезно болен, пишет The Guardian.

Баскская сепаратистсткая организация ETA (Euskadi Ta Askatasuna, «Страна басков и свобода»), была создана в 1959 году и с того времени вела вооруженную подпольную борьбу за независимость так называемой Страны басков — региона на севере Испании и юго-западе Франции. В своей борьбе ETA применяла террористические методы, организовывала взрывы и убийства.

В 2011 году ETA отказалась от методов вооруженной борьбы, а мае 2018 года организация объявила о самороспуске. В заявлении сепаратистов говорилось, что они расформировывают все свои структуры и также прекращают политическую активность. ETA также признала, что причинила людям «страдания в результате своей борьбы». The Guardian указывает, что жертвами сепаратистов за все годы существования организации стали порядка 800 человек.

В частности, в декабре 1987 года ETA заложила бомбу в казармах гражданской гвардии в городе Сарагосе, убив 11 человек, в том числе пятерых детей. Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест Тернера в 2002 году в связи с его предполагаемой причастностью к этому нападению.