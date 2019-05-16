В крымском изоляторе умер избитый сокамерником заключенный

Следственный комитет завел уголовное дело из-за смерти в СИЗО-1 в Симферополе заключенного после того, как его избил сокамерник, сообщается на сайте республиканского главка СК.

Инцидент произошел в конце апреля. Вечером в камере между заключенными произошел конфликт, в результате которого одного из заключенных избили. У потерпевшего зафиксировали многочисленные травмы, в том числе головы. Его доставили в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, где он вскоре умер из-за полученных травм.

СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, повлекшее смерть потерпевшего).