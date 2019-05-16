В Болгарии россиянку задержали по подозрению в мошенничестве

В Болгарии россиянку задержали по подозрению в мошенничестве

Полиция Бургаса задержала женщину из России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РБК вице-консул Александра Дергачева. Правоохранительные органы разыскивали 42-летнюю россиянку через Интерпол.

«В ближайшее время суд Бургаса должен принять решение об аресте россиянки, а потом будет рассматривать дело об ее экстрадиции по требованию российских властей», — сказала она.

Информационное агентство «Блиц» отмечает, что речь идет о Светлане Альтабасовой, ее профиль есть на сайте Интерпола.