Появилось видео падения вертолета в Гудзон

Видеозапись падения частного вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке попало на видео. Ролик размещен в Twitter.

На кадрах видно, как во время полета вертолет начинает вращаться и падает.

Видео: @NaveenABC7 / Twitter

Как сообщали в полиции, пилот не долетел до взлетно-посадочной площадки между 30-й улицей на Манхэттене и Гудзоном. В момент падения на борту находился только пилот. Его удалось спасти, он травмировал руку.

Спасатели отбуксировали вертолет к берегу и привязали к пирсу. После чего его извлекли из воды.