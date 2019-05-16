Сына президента Бразилии заподозрили в незаконном обогащении

Прокуратура бразильского штата Рио-де-Жанейро заподозрила в незаконном обогащении и отмывании денег старшего сына президента страны Жаира Болсонару, сенатора Флавиу Болсонару. Об этом сообщает журнал Veja.

У правоохранительных органов вызвали подозрения сделки купли-продажи недвижимости в Рио-де-Жанейро в период с 2010 по 2017 год. Как пишет издание, за эти годы дополнительный доход Флавиу Болсонару, занимавшего в то время пост регионального депутата, значительно превысил его официальный заработок. Следователи считают, что сын президента Бразилии по заниженной стоимости приобрел 19 жилых и коммерческих объектов, которые впоследствии он продал по завышенной стоимости.Таким образом он получил свыше 3 млн реалов (около $750 тыс.).

Отмечается, что участие в этих сделках панамской компании является характерным признаком финансовой операции по отмыванию денег. При этом Флавиу Болсонару отвергает все подозрения, утверждая, что денежные средства были получены законным путем, и состав преступления в его действиях отсутствует.

По мнению Болсонару-младшего, следствие получило незаконно доступ к сведениям, которые представляют банковскую тайну, и сделало их достоянием общественности.