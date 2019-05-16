Восемь человек пострадали в аварии с маршруткой в Свердловской области

Восемь человек пострадали в аварии с маршруткой в Свердловской области

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту Уфа — Екатеринбург, произошло в Свердловской области. В результате пострадали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг утром на 295-м км трассы Пермь — Екатеринбург. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Ford Transit уснул за рулем и не справился с управлением.

Всех пострадавших с легкими травмами доставили в больницу. В момент аварии в маршрутке находились 13 человек: 12 пассажиров и водитель, он не пострадал.

Другие подробности аварии уточняются.