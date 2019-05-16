Общество , 08:16
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Восемь человек пострадали в аварии с маршруткой в Свердловской области
ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту Уфа — Екатеринбург, произошло в Свердловской области. В результате пострадали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
По данным ведомства, инцидент произошел в четверг утром на 295-м км трассы Пермь — Екатеринбург. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Ford Transit уснул за рулем и не справился с управлением.
Всех пострадавших с легкими травмами доставили в больницу. В момент аварии в маршрутке находились 13 человек: 12 пассажиров и водитель, он не пострадал.
Другие подробности аварии уточняются.