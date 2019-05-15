Netflix выпустил трейлер пятого сезона «Черного зеркала»

Netflix опубликовал в официальном YouTube-канале первый трейлер пятого сезона «Черного зеркала». Его премьера назначена на 5 июня. В новом сезоне сериала будет всего три серии.

Особенность сериала в том, что каждый эпизод не связан с предыдущим, а сезон представляет собой ряд киноновелл.

«Черное зеркало» впервые вышло на экраны в 2011 году. Он был создан по сценарию английского писателя-сатирика и телеведущего Чарли Брукера. В сериале показана сатира на современное общество и влияние ИТ-технологий на человеческие взаимоотношения. С 2016 года сериал выходит в Netflix.