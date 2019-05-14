В Нижнем Новгороде в аварию попал «КамАЗ» с гексогеном

В Нижнем Новгороде в аварию попал «КамАЗ» с гексогеном

В Нижнем Новгороде произошло ДТП с двумя «КамАЗами», один из которых перевозил гексоген. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

ДТП произошло на окраине города в Автозаводском районе. По данным РЕН ТВ, грузовики столкнулись на Первомайской улице.

«Грузовой автомобиль, перевозивший для одного из нижегородских предприятий опасный груз — гексоген, совершил столкновение с груженным цветным металлом «КамАЗом». ДТП незначительное, никто не пострадал. Машины, можно сказать, соприкоснулись», — сказал собеседник РИА «Новости».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.