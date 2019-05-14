В Красноярске пятеро детей получили ожоги глаз на занятии по гимнастике

В Красноярске пятеро детей получили ожоги глаз на занятии по гимнастике

Пятеро воспитанников Центра спортивного развития в Красноярске получили ожоги глаз во время занятия по художественной гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Инцидент произошел 27 апреля. По предварительным данным, тренер «по неустановленной на данный момент причине» в помещении зала дзюдо включила вместе с освещением бактерицидные лампы. В результате пострадали дети в возрасте от пяти до восьми лет.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в медучреждении сообщает, что здоровью детей ничего не угрожает.

СК начал процессуальную проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В июне прошлого года в иркутском торговом центре восемь детей в возрасте 7–10 лет получили термические ожоги первой и второй степени. Как сообщали СМИ, пострадавшие проводили химические опыты в научно-развлекательном центре.