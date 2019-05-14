Минстрой выявил нарушения в обращении с газом в трети домов в России

Минстрой выявил нарушения в обращении с газом в трети домов в России

В трети газифицированных многоквартирных домов в России допускаются нарушениях в обращении с газом, говорится в сообщении Минстроя, поступившем в РБК.

Проверка содержания газового оборудования и технического обслуживания домовых вентиляционных каналов проводилась по поручению правительства после взрывов бытового газа в домах в Магнитогорске и Шахтах. Проверки 64% газифицированных домов были проведены в 82 регионах.

Нарушения были найдены более чем в 30% домов. В 9% домов не были заключены договоры на обслуживание газового оборудования. В 28% вовремя не проводилась диагностика газового оборудования, а в 21% в ненадлежащем состоянии содержатся вентиляционные каналы.

По результатам проверок региональные органы государственного жилищного надзора выдали 20,5 тыс. предписаний об устранении нарушений содержания газового оборудования.

Часть дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушилась 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек. В январе в многоэтажном доме в Шахтах (Ростовская область) произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли пять человек.