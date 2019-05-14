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Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Омбудсмен Бурятии попросила прокуратуру проверить клип местного УФСИН

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась в Федеральную систему исполнения наказаний России (ФСИН) и в прокуратуру республики с просьбой проверить содержание размещенного в интернете ролика о службе в рядах регионального управления ФСИН.

«Я обратилась и во ФСИН России, и к прокурору республики с просьбой провести служебную проверку по факту размещения в сети интернет музыкального клипа, который изготовило наше региональное УФСИН. Мы его посмотрели и увидели, что в этом ролике сотрудники УФСИН применяют насилие к заключенным или подследственным», — сказала она РБК.

По словам Жамбаловой, она попросила представителей ведомства «дать оценку поведению должностных лиц и позиционированию регионального ФСИН в целом».

Видеоклип, проверку которого инициировала уполномоченная по правам человека Бурятии, изначально был размещена на странице УФСИН в Instagram, однако затем был удален, указывает «РИА Новости».

В ролики сотрудники бурятского ФСИН поют о своей службе, о чести оперативника, о льготах и санаторном лечении, право на которое у них есть, а также призывают поступать на службу в ведомство.

Кроме того, в ролике есть кадры, на которых девушки в форме заламывают руки молодому человеку, одетому в робу, а также кадры, на которых один из людей в форме целится из арбалета в яблоко, которое стоит также на голове человека в робе.

Видео: DeNews / YouTube

В пресс-службе УФСИН России по Республике Бурятия РБК сообщили, что клип с участием действующих сотрудников организации был снят «в рамках творческого конкурса, приуроченного ко Дню оперативного работника».

«Целью клипа является популяризация прохождения службы в оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы», — пояснили в ведомстве. «Сценический образ преступности отношения к конкретным лицам, содержащимся в местах лишения свободы, не имеет», — подчеркнули в бурятском УФСИН.

Теги: Бурятия, омбудсмен, УФСИН, проверка, новости РБК
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