Омбудсмен Бурятии попросила прокуратуру проверить клип местного УФСИН

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась в Федеральную систему исполнения наказаний России (ФСИН) и в прокуратуру республики с просьбой проверить содержание размещенного в интернете ролика о службе в рядах регионального управления ФСИН.

«Я обратилась и во ФСИН России, и к прокурору республики с просьбой провести служебную проверку по факту размещения в сети интернет музыкального клипа, который изготовило наше региональное УФСИН. Мы его посмотрели и увидели, что в этом ролике сотрудники УФСИН применяют насилие к заключенным или подследственным», — сказала она РБК.

По словам Жамбаловой, она попросила представителей ведомства «дать оценку поведению должностных лиц и позиционированию регионального ФСИН в целом».

Видеоклип, проверку которого инициировала уполномоченная по правам человека Бурятии, изначально был размещена на странице УФСИН в Instagram, однако затем был удален, указывает «РИА Новости».

В ролики сотрудники бурятского ФСИН поют о своей службе, о чести оперативника, о льготах и санаторном лечении, право на которое у них есть, а также призывают поступать на службу в ведомство.