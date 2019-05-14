Во Внуково у пассажира украли сумку с $210 тыс.

В аэропорту Внуково пассажир сообщил, что во время посадки на рейс в Калининград его попутчик украл у него сумку, где было более $210 тыс., сообщается на сайте ГУ МВД.

«Мужчина сообщил, что он вез в родной город крупную сумму денег — более 210 тысяч долларов США. Во время ожидания посадки на рейс летевший вместе с ним знакомый обманным путем завладел его сумкой с деньгами и скрылся в неизвестном направлении», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Грабителя удалось поймать. Он отправился на международный автовокзал, где попытался уехать из Москвы. Как сообщила Волк, подозреваемый — 26-летний мужчина из Иркутской области. Он признал вину, при обыске полиция нашла и изъяла у него сумку с деньгами.

Мужчину арестовали. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК). Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.