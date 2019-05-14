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Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Новокузнецкого священника отстранили от службы за драку с электрошокером

В Новокузнецке священника на год отстранили от проведения служб за использование электрошокера в драке. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель информационного отдела городской епархии Виктор Булгаков.

Епархиальный церковный суд принял решение 13 мая в присутствии всех участников драки. «Мировое соглашение священнику заключить не удалось, поскольку вторая сторона высказала в его адрес много претензий», — сказал Буглаков.

Он добавил, что правоохранительные органы пока не дали оценку инциденту.

Драка случилась в день православной Пасхи 29 апреля. Новокузнецкий сайт Citi-n.ru опубликовал видео, на котором, предположительно, священник и его жена спорят с двумя женщинами. Согласно данным сайта, конфликт произошел после того, как одна из женщин попросила попадью убрать собаку. Утверждается, что женщина в ответ напала на прохожую, использовав электрошокер, после чего отдала его мужу. Вторая прохожая попыталась вступиться за первую, но также встретила отпор.

Теги: Новокузнецк, священник, нападение
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