Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку

Роскачество проверило 20 торговых марок плавленого сыра. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Самую высокую оценку получила торговая марка «Б. Ю. Александров». В десятку также вошли «Веселый молочник», Hochland, President, «Карат», «Авида», «Сыробогатов», Viola, «Переяславль» и «Ласковое лето».

В продукции марки «Полевское» обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Также не прошли проверку образцы брендов «Витако», «Невский», «Алдес», в которых найдены растительные жиры.

Роскачество подчеркивает, что во всех исследуемых образцах эксперты не обнаружили нарушений по показателям содержания пестицидов, антибиотиков, а также тяжелых металлов, токсинов, нитратов и нитритов. Содержание соли и консервантов также не превышает допустимого уровня.