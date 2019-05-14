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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Власти Калининграда обратятся к Дитриху из-за тарифов паромной переправы

Власти Калининградской области обратятся к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой установить сквозной тариф для паромной переправы «Балтийск — Усть-Луга». Об этом РБК заявил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Обращаясь к Евгению Ивановичу Дитриху мы хотим избежать практически полной парализации, ввиду неконкурентоспособности тарифов на паромной переправе. Мы просим провести совещание по вопросу установления долгосрочных сквозных тарифов при перевозке грузов с участием паромной переправы «Балтийск — Усть-Луга» с приглашением нас, РЖД, Росморпорта и других заинтересованных лиц», — заявил сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что случившаяся задержка отправления парома «Балтийск» связана с невозможностью осуществить его полную загрузку, так как отправители предпочитают возить грузы в Калининградскую область через железные дороги Литвы, где недавно произошло понижение тарифов.

«Собственники парома выпускают его только когда он загружен, так как иначе его возить будет просто экономически не выгодно. Сейчас на литовской железной дороге резко понизились тарифы, и отправителям стало проще возить грузы в Калининград по ней. В то же время, никто не гарантирует того, что железнодорожники не вернут тарифы обратно через какое-то время», — сообщил Лысков.

Также он опроверг информацию о том, что простой парома может быть связан с техническими трудностями.

Ранее в мае капитан парома «Балтийск» Сергей Кривинчук рассказал порталу 47news, что судно не вышло из порта Усть-Луга из-за отсутствия необходимого запаса топлива. По его словам, оператор парома ООО «Силайн Технолоджи» и судовладелец ООО «БФИ» ведут переговоры с компаниями порта, которые не хотят пополнять запасы топлива из-за задолженности судовладельца. Кривинчук также сообщал о проблемах с двигателем парома.

Издание отмечало, что в связи с этим было прервано морское сообщение между Ленинградской и Калининградской областями, так как еще один паром «Амбал» находится на плановом ремонте.

Теги: новости РБК, Калининградская область, паром, топливо
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