Умер один из основателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич

Один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщается на сайте Российского института радионавигации и времени (РИРВ).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 68 году жизни скоропостижно ушел из жизни Шебшаевич Борис Валентинович», — говорится в сообщении.

Шебшаевич родился 23 апреля 1952 года. В 1975 году он начал работать в Ленинградском научно-исследовательском радиотехническом институте, который впоследствии стал Российским институтом радионавигации и времени.

Там он работал сначала инженером лаборатории, а затем стал генеральным директором и генеральным конструктором.

В РИРВ отметили, что под его руководством создали и внедрили первую в России геодезическую аппаратуру. Институт является одном из главных создателей ГЛОНАСС, государственной системы единого времени и эталонных частот (ГСЕВЭЧ) и наземных радионавигационных систем (РНС).