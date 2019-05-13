Московское метро опровергло данные о засекреченных закупках в 2018 году

Московский метрополитен в прошлом году не провел ни одной засекреченной закупки. Все процедуры в рамках 44-ФЗ проходили открыто, вся информация о них размещена в единой информационной системе (ЕИС). Так в пресс-службе московской подземки прокомментировали РБК статью «Известий», в которой утверждалось, что в 2018 году совокупная стоимость засекреченных госконтрактов, заключенных по 44-ФЗ, составила 35% от общего объема, а среди крупнейших заказчиков оказалось Мосметро.

«Ни одного засекреченного контракта у метро нет», — заявили в столичном метрополитене.

Также в пресс-службе подчеркнули, что в документе, на который сослались «Известия» (отчет Минфина), в части Московского метрополитена приведена общая сумма всех заключенных контрактов в 2018 году, а не закупок, часть данных по которым представляет сведения ограниченного доступа.

В публикации «Известий» говорилось, что совокупная стоимость засекреченных государственных контрактов, заключенных по 44-ФЗ, в минувшем году составила 2,4 трлн руб., а крупнейшими заказчиками стали «Роскосмос», Управление дорожно-мостового строительства и Московский метрополитен. Два последних, как сообщила газета, в общей сложности заключили контракты почти на 250 млрд руб.