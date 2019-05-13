ЛУКОЙЛ нарастил добычу нефти и газа за счет проектов в Узбекистане

Крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ раскрыла предварительные производственные результаты за первый квартал этого года и отчиталась об увеличении добычи нефти на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 21,6 млн тонн. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ЛУКОЙЛа.

Без учета проекта «Западная Курна-2» среднесуточная добыча углеводородов составила 2,4 млн барр./сут. Это на 4,1% больше, чем в первом квартале 2018 года, а также на 0,3% больше уровня четвертого квартала прошлого года.

«Рост добычи в основном связан с развитием газовых проектов в Узбекистане», — подчеркнули в компании.

Добыча газа, в свою очередь, в первом квартале этого года составила 9 млрд куб. м, что на 12% больше показателя первого квартала годом ранее. Как и в случае с нефтью, основным фактором роста добычи газа стало развитие проектов в Узбекистане.

«Благодаря запуску второй очереди газоперерабатывающего комплекса на проекте Кандым добыча газа в Узбекистане в первом квартале 2019 года выросла до 3,8 млрд куб. м (в доле группы ЛУКОЙЛ), что на 33% больше, чем в первом квартале 2018 года», — заключили в нефтяной компании.