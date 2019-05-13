Еврокомиссия одобрила совместное предприятие «Северстали» и Tenaris

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия российской «Северстали» и итальянской Tenaris, которое будет выпускать нефтяные сварные трубы в Сургуте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление комиссии.

Представитель «Северстали» подтвердил РБК получение разрешения Еврокомиссии.

«Еврокомиссия одобрила в рамках законодательства по слиянию компаний создание совместного предприятия между Tenaris S.A. и PAO Severstal», — сказано в заявлении.

В документе уточняется, что создаваемое предприятие построит и будет управлять заводом по производству и поставкам отдельных видов труб и продукции для нефтяной и газовой инфраструктуры России и стран СНГ. Оно не будет иметь никаких активов на территории Европейского экономического сообщества.