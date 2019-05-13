Советская олимпийская чемпионка по конькобежному спорту погибла в ДТП

Клара Гусева. 1960 год (Фото: Борис Светланов / РИА Новости)

Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП, сообщил РБК председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев Рамир Курамшин.

«Это вчера случилось. Она переходила проспект Вернадского на пешеходном переходе, и ее сбила машина. Сохранить жизнь ей не сумели, она в больнице скончалась. Неделю назад она похоронила мужа», — рассказал он.

По его словам, место и дата похорон еще не определены.

В 1960 спортсменка выиграла серебряную медаль на чемпионате СССР и спустя месяц участвовала в зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли (США). Это были первые Игры, где в программе было скоростное катание женщин на коньках. Гусева выиграла на дистанции 1000 м.