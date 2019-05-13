На Ставрополье пьяный мужчина попытался расстрелять из ружья семь человек

На Ставрополье пьяный мужчина попытался расстрелять из ружья семь человек

Правоохранительные органы Ставропольского края задержали 32-летнего жителя Предгорного района, стрелявшего в людей из ружья, сообщает управление Следственного комитета.

10 мая задержанный распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. Когда между участниками возникла ссора, мужчина взял из дома гладкоствольное ружье и произвел не менее 10 выстрелов в обидчика и находившихся рядом с ним людей, уточняет СК.

«В результате телесные повреждения в виде огнестрельных дробовых ранений получили семь человек, в том числе дети 2009 и 2015 годов рождения», — говорится в сообщении. Всем раненым оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

Мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» и «е» ч. 2 ст. 105 УК). Его поместили под стражу по решению суда.