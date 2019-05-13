Технологии и медиа , 13:02
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«ВКонтакте» начал эксперимент в Казахстане по отключению личных сообщений
«ВКонтакте» начал эксперимент в Казахстане по отключению личных сообщений для части пользователей, сообщили РБК в пресс-службе соцсети.
Там отметили, что пользователям предлагается общаться в отдельном мессенджере VK Me. «Мы будем следить за результатами и смотреть на востребованность нового приложения в Казахстане. Не собираемся что-то резко менять для всех пользователей», — подчеркнули в пресс-службе.
Первыми на частичное отключение личных сообщений «ВКонтакте» обратили внимание разработчики VTosters и издание vc.ru. Мессенджер VK Me тестируется в Казахстане с декабря 2018 года.