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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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«ВКонтакте» начал эксперимент в Казахстане по отключению личных сообщений

«ВКонтакте» начал эксперимент в Казахстане по отключению личных сообщений для части пользователей, сообщили РБК в пресс-службе соцсети.

Там отметили, что пользователям предлагается общаться в отдельном мессенджере VK Me. «Мы будем следить за результатами и смотреть на востребованность нового приложения в Казахстане. Не собираемся что-то резко менять для всех пользователей», — подчеркнули в пресс-службе.

Первыми на частичное отключение личных сообщений «ВКонтакте» обратили внимание разработчики VTosters и издание vc.ru. Мессенджер VK Me тестируется в Казахстане с декабря 2018 года.

Теги: «ВКонтакте», мессенджер, сообщения
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