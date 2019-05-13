«ВКонтакте» начал эксперимент в Казахстане по отключению личных сообщений для части пользователей, сообщили РБК в пресс-службе соцсети.

Там отметили, что пользователям предлагается общаться в отдельном мессенджере VK Me. «Мы будем следить за результатами и смотреть на востребованность нового приложения в Казахстане. Не собираемся что-то резко менять для всех пользователей», — подчеркнули в пресс-службе.

Первыми на частичное отключение личных сообщений «ВКонтакте» обратили внимание разработчики VTosters и издание vc.ru. Мессенджер VK Me тестируется в Казахстане с декабря 2018 года.