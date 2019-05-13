В Москве начали отключать горячую воду

Московская объединенная энергетическая компания с 13 мая начала отключать горячую воду в жилых домах для проведения профилактики на тепловых сетях, сообщается на сайте МОЭК.

Срок, на который перекроют воду, по каждому адресу можно узнать с помощью специального сервиса на сайте компании.

Профилактические работы пройдут с мая по август. Таким образом МОЭК подготовит системы к началу следующего отопительного сезона.

Планируется, что за это время управляющие компании в сфере ЖКХ также проведут ремонт систем водоснабжения и подогрева воды внутри домов.