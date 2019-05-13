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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Игрок НБА получил травму в драке в Латвии

Латвийский нападающий клуба НБА «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис получил травму после драки с русскоязычными болельщиками. Об этом пишет TMZ со ссылкой на очевидцев произошедшего и подтверждает источник ESPN.

Инцидент произошел на минувших выходных в родном городе игрока — Лиепае. По данным изданий, спортсмен что-то отмечал «в нескольких клубах и барах», когда у него возник конфликт с группой русскоязычных болельщиков, недовольных переходом Порзингиса в «Даллас» из «Нью-Йорка», который состоялся в феврале. В результате, судя по опубликованному TMZ видео после конфликта, у игрока до крови разбито лицо у правого глаза. На кадрах также видно, что разозленного Порзингиса успокаивают полиция и окружающие люди.

Профильный американский журналист Шамс Чарания на своей странице в Twitter позднее сообщил, что клуб расследует произошедшее с баскетболистом. Весь прошлый сезон игрок пропустил из-за травмы.

Теги: баскетбол, НБА, драка
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