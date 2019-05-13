Кардиолог назвал причиной смертей детей в школах отсутствие первой помощи

Детский кардиолог Леонид Макаров считает, что главная причина смерти детей в школах из-за остановки сердца в том, что там им не могут качественно оказать первую помощь. Об этом он рассказал в программе телеканала «Звезда», где приглашенные гости обсуждали смертность школьников во время уроков физкультуры.

«В России умирают в школах в год в среднем 1,4, если так можно сказать, ребенка на 100 тыс. учеников. В мире сердечные приступы случаются в среднем у 1,1 школьника. Но это цифра не смертей, а остановок сердца. Половину детей в мире в развитых странах спасают», — сказал кардиолог.

По словам Макарова, при остановке сердца в школах часто не могут оказать первую помощь, так как там не установлены дефибрилляторы.

Регулярные диспансеризации, отмечает кардиолог, не помогают заранее обнаружить проблему из-за некомпетентности школьных врачей, которые «не знают, что смотреть» во время ЭКГ, например.

По словам Макарова, в России в целом «хромает» закон об оказании первой помощи (п. 33 ст. 323 ФЗ РФ), при котором, как он отметил, в экстренной ситуации пострадавшему может помочь только медицинское учреждение, а не отдельный врач. «Врач, сняв халат, уже не имеет права оказать медицинскую помощь», — подытожил Макаров.