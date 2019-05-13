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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Лидер французской партии предложил прекратить «антироссийскую истерию»

Жан-Люк Меланшон, глава партии «Непокоренная Франции», в преддверии выборов в Европарламент призвал изменить политику НАТО и ЕС по отношению к России. Об этом пишет Figaro.

Выступая перед сторонниками, он в том числе заявил, что в интересах избирателей проголосовать за депутатов, которые не будут участвовать в «антироссийской истерии, бушующей в Европарламенте». Меланшон, в частности, раскритиковал идею вступления в НАТО Грузии и Украины и отметил, что Европа не заинтересована в усилении напряжения в отношениях с Россией.

Выборы в Европейский парламент пройдут 23–26 мая, депутатов изберут на пять лет. Парламент и Совет ЕС принимают законы Европейского союза. Изначально планировалось, что в выборах не примет участие Великобритания, однако английским депутатам придется участвовать из-за очередного переноса сроков Brexit.

Теги: депутат, Франция, Европарламент
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