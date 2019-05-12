СМИ опубликовали кадры жесткой посадки самолета в Мьянме

В Сети появились кадры жесткой посадки самолета Embraer 190 Национальной авиакомпании Мьянмы. Видео опубликовал в своем аккаунте в Twitter портал Aeronews.

Пассажирский лайнер совершил жесткую посадку в аэропорту Мандалая в воскресенье, 12 мая. Перед этим пилот рассказал, что у самолета не открылось переднее шасси. В итоге он сел с использованием только заднего шасси.

На борту находились 82 пассажира и семь членов экипажа. В результате никто не пострадал. Портал Breaking Aviation News‏ также опубликовал в аккаунте в Twitter кадры эвакуации пассажиров самолета.