Умер олимпийский чемпион по велоспорту на треке Виктор Манаков

На 59-м году жизни скончался олимпийский чемпион по велоспорту на треке Виктор Манаков. Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов в Twitter.

«Сегодня утром скоропостижно скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков. Ушел из жизни отец сыновей Виктора и Максима, мой друг, тренер, учитель и жизнерадостный человек», — написал он.

Также Екимов принес соболезнования супруге спортсмена Йоланте. Причину и место смерти Манакова глава ФВСР не сообщил.

Виктор Манаков завоевал золото Олимпийских игр 1980 года в Москве на дистанции 4000 м. Кроме того, на чемпионатах мира он выиграл золотую, две серебряные и бронзовую медали в гонках преследования.