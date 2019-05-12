В Лондоне во время боя умер рестлер Серебряный Король

В Лондоне во время боя умер рестлер Серебряный Король

Мексиканский рестлер Сесар Гонсалес, более известный под псевдонимом Серебряный Король, умер во время поединка, который состоялся 11 мая в Лондоне. Об этом сообщает Би-би-си.

Бой в рамках шоу Lucha Libre проходил на арене Раундхаус в Кэмден-Тауне. 51-летний спортсмен в ходе поединка упал на ринг и не смог самостоятельно подняться. К нему сразу же подбежали судья и несколько организаторов шоу, однако привести рестлера в сознание им не удалось. По предварительной версии, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Сесар Гонсалес родился в Мексике в семье профессиональных борцов. Его отец и брат также были рестлерами, прославившись как Dr. Wagner и Dr. Wagner Jr. соответственно.

В 2006 году Сесар Гонсалес снялся в голливудской комедии «Суперначо» вместе с комиком Джеком Блэком.