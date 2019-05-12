Умер советский хоккеист Анатолий Ионов

Чемпион Олимпийских игр и трехкратный победитель первенств мира по хоккею Анатолий Ионов умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

О причинах смерти не сообщается.

Ионов играл в позиции нападающего. Он выступал за команды «Электросталь», «Крылья Советов» и ЦСКА. В составе сборной СССР Ионов становился чемпионом Олимпиады 1968 года, а также побеждал на мировых первенствах в 1965, 1966 и 1968 годах.

Федерация хоккея России выразила соболезнования родным и близким хоккеиста.