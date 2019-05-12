Трое граждан Армении пострадали в ДТП на Ставрополье

Трое граждан Армении пострадали в ДТП на Ставрополье

Трое граждан Армении пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла утром 12 мая на 257-м км автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, в районе села Нины Советского района.

Установлено, что водитель минивэна Nissan Grand не справился с управлением и перевернулся набок. По предварительным данным, причиной аварии послужило использование на автомобиле зимней резины.

Пострадавших доставили в центральную больницу Зеленокумска. В общей сложности в автомобиле находились семь пассажиров и один водитель.

По факту аварии проводится проверка.