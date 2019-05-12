Звезду НБА обвинили в краже одежды и кристалла из студии йоги

Владелец студии йоги VIBES в городе Ньюпорт-Бич (США) Али Шах обвинил звезду НБА Денниса Родмана в ограблении магазина одежды и краже аметистового кристалла. Об этом сообщает портал TMZ.

По его данным, инцидент произошел во вторник, 7 мая. На опубликованном изданием видео видно, что баскетболист зашел в магазин в сопровождении двух женщин и мужчины. Во время ограбления Родман отвлек внимание сотрудников магазина, а его спутница в это время сняла платье с вешалки и спрятала в его сумку. Также женщина, прячась за спиной спортсмена, положила в сумку рубашку.

Спустя некоторое время сопровождающий спортсмена мужчина взял со стойки регистрации крупную хрустальную скульптуру, стоимость которой составляет $2500. Он попытался поставить ее на стальную тележку, настаивая на том, что хочет ее купить. Однако он обронил дорогостоящую вещь, и она разбилась на куски. Во время уборки магазина женщина похитила хрустальный осколок, отмечает портал.

В итоге спортсмен и его спутники покинули магазин, отказавшись возмещать материальный ущерб. Кроме того, Родман обвинил персонал магазина в разбитой скульптуре.

Как отметил владелец магазина, он подал в полицию заявление о краже. По его словам, ущерб составил свыше $500. Он также добавил, что от компании Родмана пахло алкоголем. Полиция Ньюпорт-Бич и адвокат Родмана от комментариев отказались.