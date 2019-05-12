СМИ сообщили о планах Южной Кореи разработать боевые роботы к 2024 году

СМИ сообщили о планах Южной Кореи разработать боевые роботы к 2024 году

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение боевых роботов, имитирующих животных, змей, насекомых. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад агентства по программам закупок вооружений.

Согласно документу, роботы, созданные по образу и подобию живых существ, агентство планирует внедрить в свои системы вооружений будущего.

Ученые намерены при создании андроидов использовать технологию, известную как биомиметика, позволяющую копировать уникальные функции и процессы живых организмов. Ожидается, что созданные по образу птиц, змей и других существ военные роботы впоследствии станут частью вооруженных сил страны.

Представитель агентства по закупкам вооружения пояснил агентству, что роботы, обладающие биометрическими данными, смогут поменять расстановку сил в случае военных действий, а связанные с этим технологии смогут оказать позитивный эффект на оборонную промышленность. Он также отметил, что боевые роботы планируется применять в поисково-спасательных и разведывательных операциях.