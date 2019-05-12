В столице Южного Судана ввели запрет на ночные клубы

Власти Южного Судана ввели в столице страны Джубе запрет на ночные клубы, бары и дискотеки из-за «аморальных действий» посетителей по ночам. Об этом со ссылкой на заявление президента страны сообщает AFP.

Губернатор штата Джубек Августино Джадалла Вани в своем видеообращении заявил, что часы работы баров будут также ограничены по вечерам. Кроме того, подобные заведения не смогут работать в течение дня.

«Мы полностью запрещаем дискотеки, потому что то, что там происходит, очень опасно для будущего страны», — заявил он и добавил, что ночные клубы посещали 13-летние девочки.

Помимо этого, добавил он, власти обяжут пары, регистрирующиеся в столичных отелях, предъявлять при заселении свидетельство о браке.

В 2011 году Судан был разделен на две части. Южная стала отдельным государством — Южным Суданом со столицей в Джубе.