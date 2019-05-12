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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Умер французский режиссер Жан-Клод Бриссо
Жан-Клод Бриссо (Фото: Fiorenzo Maffi / Reuters)

Французский кинорежиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо умер в Париже в возрасте 74 лет, об этом Le Monde рассказали члены его семьи.

Как передает France24 со ссылкой на окружение режиссера, он скончался в больнице после продолжительной болезни.

Бриссо родился 17 июля 1944 года в Париже. Он преподавал французский язык в одной из столичных школ. Карьеру кинематографиста он начал в 1975 году. Известность ему принесла картина «Шум и ярость», а фильм «Белая свадьба» с Ванессой Паради в главной роли был номинирован в двух категориях премии «Сезар» и оказался самым коммерчески успешным.

В 2005 году режиссера приговорили к году лишения свободы за сексуальные домогательства к двум актрисам.

Бриссо завоевал две второстепенные награды Каннского фестиваля. В 2012 году он получил «Золотого леопарда» — главный приз кинофестиваля в Локарно — за фильм «Девушка из ниоткуда».

Теги: режиссер
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