Умер британский актер Клемент фон Франкенстайн

Британский актер Клемент фон Франкенстайн умер в возрасте 74 лет, сообщил The Hollywood Reporter кинорежиссер Габриэль Мюррэй.

Актер скончался от гипоксии в больнице в Лос-Анджелесе не выходя из искусственной комы, в которой он провел десять дней.

Фон Франкенстайн родился 28 мая 1944 года в деревне Саннингхилл в английском графстве Беркшир. Он — сын австрийского посла в Лондоне Джорджа фон Франкенстайна. Получил образование в Итонском колледже. До того, как начать актерскую карьеру, он хотел стать оперным певцом, для чего учился несколько лет.

Одна из первых киноработ актера — эпизодическая роль в картине Мела Брукса «Молодой Франкенштейн». Он сыграл французского лидера в фильме «Американский президент», а также снимался в фильмах «Самоволка» с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, «Смерть ей к лицу» с Мэрил Стрип, «Да здравствует Цезарь» с Джорджем Клуни и «Вечерняя звезда».