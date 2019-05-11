В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП

В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП

В Ярославской области при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщается на сайте пресс-службы регионального управления МВД.

По данным полиции, авария произошла 11 мая в 19:20 (совпадает с мск) на 150 км федеральной автодороги «Москва-Холмогоры» в Переславском районе.

По предварительной информации, столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota Avensis, в результате чего на месте погиб водитель ВАЗа 1991 года рождения и трое пассажиров автомобиля. Все они были жителями Ярославской области. Еще один мужчина, находившийся в ВАЗе был госпитализирован.

Водитель Toyota Avensis, а также его пассажиры — женщина и ребенок, были доставлены в больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.