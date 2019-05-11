США провели испытание новой ракеты SM-3

Американские военные провели испытание противоракеты SM-3, предназначенной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет

Фото: Mark Wright / AP

Как сообщает пресс-служба Пентагона, эсминец ВМС США Roosevelt совершил запуск противоракеты SM-3 в рамках учений «Грозный щит». Указывается, что испытания прошли успешно.

В учениях приняли участие корабли и авиация нескольких стран НАТО: США, Канады, Дании, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании и Великобритании.

Ранее в МИД России называли настораживающими планы США испытать SM-3, которая в теории может угрожать силам ядерного сдерживания. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в 2012 году американская сторона заявила, что данные противоракеты не могут быть угрозой для стратегических наступательных вооружений России. «В оборот даже была введена формула, что российские озабоченности, дескать, противоречат законам физики и понятиям географии», — добавили в МИДе.Во внешнеполитическом ведомстве России 22 марта отметили, что в случае испытания противоракеты дадут ответ, в том числе и технический.