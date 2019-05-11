Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем

При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter.

«Двое в тяжелом состоянии доставлены в НИИ Джанелидзе и ГБ № 26. Двое в состоянии средней тяжести — в НИИ Джанелидзе и Александровскую больницу», — уточнила она.

Митянина добавила, что еще два подростка обратились за медицинской помощью с незначительными травмами.

Ранее в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу рассказали РБК о четырех пострадавших в ДТП.

По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Aveo во время движения по Бухарестской улице попал в лужу, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Iveco. После удара автомобиль и микроавтобус вылетели на трамвайные пути и въехали в трамвай.