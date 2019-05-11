В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате столкновения трамвая и микроавтобуса пострадали четыре человека. Об этом РБК сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу.

Согласно предварительной информации, авария произошла в 18:25 по местному времени (совпадает с московским) в районе дома 15, Бухарестской улицы.

Водитель Chevrolet Aveo двигался с улицы Салова в сторону Волковского проспекта, когда автомобиль попал в лужу, в результате чего он столкнулся с микроавтобусом Iveco, двигавшимся по встречной полосе. После удара автомобиль и микроавтобус вылетели на трамвайные пути и въехали в трамвай.

«На текущий момент есть информация о 4-х пострадавших в результате данного ДТП», — подчеркнули отделе УГИБДД.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу.