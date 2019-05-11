В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,28 64,87 EUR Нал. 74,29 72,51 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 6 955,70 +516,90 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом Общество, 21:01 Полиция проверила аэропорт Киева после сообщения о минировании Общество, 20:38 «Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко Общество, 20:28 Впервые за 10 лет чемпиона Германии по футболу определит последний тур Спорт, 20:15 Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары Политика, 20:05 Мозырский НПЗ начал переработку качественной нефти из России Экономика, 19:55 В Казани более 200 человек эвакуировали из гостиницы из-за задымления Общество, 19:16 Фудтраки и автолавки: как устроен уличный бизнес на «колесах» РБК и ГАЗ, 18:50 В РПЦ оценили роль Сталина в победе в войне Общество, 18:48 Следствие не подтвердило проблемы с эвакуацией из SSJ из-за ручной клади Общество, 18:47 Валттери Боттас выиграл третью квалификацию подряд в «Формуле-1» Спорт, 18:35 В СК заинтересовались жесткой посадкой Boeing 737 в Оренбурге Общество, 18:15 Кубок чемпионов РФПЛ доставили в Санкт-Петербург Общество, 18:10 Сборная России заявила еще одного хоккеиста для участия в ЧМ-2019 Спорт, 18:03
Общество ,  
0 
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате столкновения трамвая и микроавтобуса пострадали четыре человека. Об этом РБК сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу.

Согласно предварительной информации, авария произошла в 18:25 по местному времени (совпадает с московским) в районе дома 15, Бухарестской улицы.

Водитель Chevrolet Aveo двигался с улицы Салова в сторону Волковского проспекта, когда автомобиль попал в лужу, в результате чего он столкнулся с микроавтобусом Iveco, двигавшимся по встречной полосе. После удара автомобиль и микроавтобус вылетели на трамвайные пути и въехали в трамвай.

«На текущий момент есть информация о 4-х пострадавших в результате данного ДТП», — подчеркнули отделе УГИБДД.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу.

Теги: новости РБК, Санкт-Петербург, ДТП, трамвай, микроавтобус
Материалы по теме
Три человека погибли в результате ДТП в Курской области
Общество
Семь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Сочи
Общество
Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter