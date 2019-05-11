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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Кубок чемпионов РФПЛ доставили в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург в субботу доставили Кубок чемпионов России, который 12 мая должны вручить футболистам «Зенита», выигравшим Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

Как сообщает пресс-служба «Зенита», уже в Санкт-Петербурге главный приз футбольного чемпионата отправили в офис социальной сети «ВКонтакте», где на него нанесли специальную гравировку с названием петербургского клуба.

Этот трофей «Зенит» получит на вечное хранение в соответствии с регламентом, поскольку петербуржцы выиграли чемпионат РФПЛ в пятый раз.

Судьба чемпионского титула окончательно решилась на прошлой неделе. «Зенит» не сумел победить в Грозном «Ахмат», но благодаря поражению ближайшего преследователя — «Локомотива» — стал недосягаем для преследователей за три тура до финиша.

12 мая «Зенит» проведет матч 28-го тура чемпионата против ЦСКА. По итогам игры футболистам будет вручен Кубок чемпионов России.

Теги: «Зенит», Футбол
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