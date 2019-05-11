В Дагестане более 100 домов получили повреждения из-за селевых потоков

В Гумбетовском районе Дагестана более 100 домов пострадали в результате дождя с градом и селевых потоков. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В четырех населенных пунктах частично пострадали 111 домов», — уточняется в сообщении.

В правительстве добавили, что в данный момент проводится подомовой обход для уточнения нанесенного ущерба.

Более того, из-за дождя с градом погиб урожай косточковых культур на площади 144 га, урожай семечковых культур на площади 6 га, винограда — 2 га. По предварительной оценке, ущерб урожая составил около 36 млн руб.

Как передает ГУ МЧС по региону, в населенных пунктах Цунтинского района и Бежтинского участка Республики Дагестан произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего более 6 тыс. человек остались без света.