Общество , 12:28 Сделано для агрегаторов
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В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следственные органы в Екатеринбурге организовали проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте СУСК по Свердловской области.
Предварительно известно, что инцидент произошел 8 мая возле дома по улице Новаторов, 12. В результате нападения ребенок получил рваные раны живота.
В настоящее время следователи опрашивают очевидцев, родственников пострадавшего мальчика, а также хозяйку животного.
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.