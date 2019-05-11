В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следственные органы в Екатеринбурге организовали проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте СУСК по Свердловской области.

Предварительно известно, что инцидент произошел 8 мая возле дома по улице Новаторов, 12. В результате нападения ребенок получил рваные раны живота.

В настоящее время следователи опрашивают очевидцев, родственников пострадавшего мальчика, а также хозяйку животного.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.