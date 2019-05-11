Семь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Сочи

Семь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Сочи

Семь человек пострадали в ДТП в результате столкновения пассажирского автобуса с фургоном в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, инцидент произошел 10 мая в 19:10 на улице Триумфальной.

«По предварительным данным, 52-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, во время движения не справился с управлением и допустил наезд на препятствие», — сказал представитель главка.

В результате троих пассажиров доставили в больницу, еще четверым, в том числе четырехлетнему ребенку, назначено амбулаторное лечение.

Полицейские Сочи проводят проверку по факту ДТП, уточнили в управлении.