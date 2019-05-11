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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Умер режиссер Николай Тарханов

Российский режиссер и фотограф Николай Тарханов скоропостижно умер на 52-м году жизни. Об этом сообщила РБК директор друга Тарханова, шансонье Аркадия Стародубцева Марианна Коренева.

По ее словам, смерть наступила в результате болезни, которая началась у Тарханова в заграничной поездке. Он умер 10 мая в одной из больниц Москвы.

Прощание с режиссером пройдет в Иркутске, точная дата пока неизвестна.

Николай Тарханов был членом Союза фотохудожников России, Гильдии неигрового кино и телевидения, входил в состав Русского географического общества. 14 июля 2019 года ему бы исполнилось 52 года.

Теги: режиссер, новости РБК
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