Умер режиссер Николай Тарханов

Российский режиссер и фотограф Николай Тарханов скоропостижно умер на 52-м году жизни. Об этом сообщила РБК директор друга Тарханова, шансонье Аркадия Стародубцева Марианна Коренева.

По ее словам, смерть наступила в результате болезни, которая началась у Тарханова в заграничной поездке. Он умер 10 мая в одной из больниц Москвы.

Прощание с режиссером пройдет в Иркутске, точная дата пока неизвестна.

Николай Тарханов был членом Союза фотохудожников России, Гильдии неигрового кино и телевидения, входил в состав Русского географического общества. 14 июля 2019 года ему бы исполнилось 52 года.