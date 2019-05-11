Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

Элвин Сарджент дважды завоевывал «Оскары» за свою работу. Ему принадлежат сценарии к трем фильмам о Человеке-пауке

Фото: Todd Williamson / AP

Американский сценарист, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA Элвин Сарджент умер в США на 93 году жизни. Об этом сообщает портал Deadline.

По его данным, Сарджент скончался в городе Сиэтл от естественных причин. Данную информацию подтвердили и представители сценариста.

Элвин Сарджент родился 12 апреля 1927 года в Филадельфии. Карьеру сценариста он начинал на телевидении в 1960-е года, когда он сочинял сценарии для сериалов и телефильмов «Бен Кейси», «Шоссе 66», «Час Альфреда Хичкока» и «Беги за своей жизнью». Наибольшую известность ему принесли фильмы «Обыкновенные люди» и «Джулия», за сценарии к которым он был удостоен премии «Оскар», а также номинаций на «Золотой глобус». Карьера Сарджента продлилась около 50 лет.

В 2004 году Сарджент написал сценарий для фильма «Человек-паук 2», в 2007 — «Человек-паук: Враг в отражении» и «Новый Человек-паук» в 2012 году. Сценарий для второго фильма был отмечен кинопремией «Сатурн», вручаемой Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.

В июле прошлого года в Нью-Йорке в возрасте 90 лет умер один из создателей образа Человека-паука, художник Стив Дитко.